الامارات | أصغر فنان في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحوّل الطفل الغاني آيس ليام نانا سام أنكراه، إلى ظاهرة تثير الإعجاب عالمياً، بعد عرض أعماله في متحف أكرا للعلوم والتكنولوجيا، في ديسمبر الماضي، ليدخل موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية عن عمر يناهز سنة و152 يوماً.

وأبرزت صحف عالمية قصة طفل سيكمل عامه الثاني خلال أشهر ويحمل لقب «أصغر فنان في العالم».

ونقلت صحيفة «تليغراف» البريطانية عن والدة الطفل قولها إنها «لاحظت موهبة ابنها الفطرية عندما كان عمره ستة أشهر فقط»، مشيرة إلى أنها علمت أنه من أجل دخوله موسوعة «غينيس» عليه بيع أعماله في معرض احترافي مفتوح للجمهور.

وذكرت الصحيفة، أن أعمال آيس ليام عرضت لأول مرة في متحف أكرا للعلوم والتكنولوجيا، في ديسمبر الماضي، ونجح في بيع تسع من القطع الـ10 التي كانت معروضة، حتى إنه تم تكليفه برسم لوحة للفنانة ريبيكا أكوفو أدو، السيدة الأولى في غانا.