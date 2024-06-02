الامارات | مادة تمنح البشرة مظهراً نضراً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يصف مختصّون مادة «أستازانتين» بأنها بمثابة سر جمال وشباب البشرة، إذ تحارب شيخوخة البشرة من ناحية، وتمنحها مظهراً نقياً ونضراً من ناحية أخرى.

وذكر خبراء مجلة Stylebook المعنية بالصحة والجمال، أن مادة «أستازانتين» تُعدّ واحدة من أقوى مضادات الأكسدة، لذا فهي تحارب ما يعرف بالجذور الحرة الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية والتلوّث البيئي، التي تهاجم خلايا البشرة وتُعجّل بالشيخوخة.

وتعمل مادة «أستازانتين» أيضاً على تعزيز إنتاج (الكولاجين)، ما يساعد على تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة، وتساعد على تحسين مرونة الجلد، ما يمنح البشرة مظهراً مشدوداً يشع شباباً وحيوية.

وأضافت المجلة أن مادة «أستازانتين» تمتاز بتأثير مضادة للالتهابات، إذ تعمل على التقليل من التهاب الجلد، وتساعد في علاج حب الشباب والوردية، ما يمنح البشرة مظهراً نقياً.

وتوفر مادة «أستازانتين» أيضاً حماية للبشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، ومن ثم تساعد على الوقاية من حروق الشمس.

وبفضل كل هذه المزايا الجمالية، تدخل مادة «أستازانتين» ضمن مكونات كريمات الوجه و(السيروم واللوشن) وكريمات الوقاية من الشمس.

• مادة «أستازانتين» توفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.