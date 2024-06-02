الامارات | إطلالة كاملة المعالم في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إطلالة كاملة المعالم، يحضر فيها عن قرب صرح ثقافي، وهو «مكتبة محمد بن راشد»، التي تبدو ككتاب عملاق مفتوح على المعرفة والعلم، وغير بعيد يبدو في الأفق صرح آخر، وهو برج خليفة الذي يشهد على إنجازات مدينة تعشق التحديات، وتحتضن أعلى مبنى في العالم، لتتيح للزوار فرصة الاستمتاع بكل هذه المشاهد، من داخل عَبرة صغيرة، أو مطعم عائم يتهادى على خور دبي، ويرسم الابتسامة على وجوه روّاده.. كما الحال هنا في لقطة رصدتها عدسة وكالة «رويترز« العالمية.