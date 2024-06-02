الامارات | نصائح لماكياج لا يسيل.. في موسم الحر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُعدّ حرارة الصيف كابوساً مزعجاً للمرأة، إذ تتسبب في سيلان الماكياج، ما يُفسد جمال الإطلالة.

وكي يصمد الماكياج أمام حرارة الصيف، يوصي خبراء بتحضير البشرة جيداً، وذلك بوضع طبقة من مستحضر «البرايمر»، الذي يعمل على تصغير مسام البشرة، ويمنحها مظهراً موحداً ومتجانساً.

وينبغي بعد ذلك تطبيق كريم (BB أو كريم CC)، إذ إنهما يمتازان بقوام خفيف ويعملان على ترطيب البشرة، في حين ينبغي الابتعاد عن مستحضرات كريم الأساس ذات القوام الثقيل وقدرة التغطية العالية، لأنه سرعان ما تتكون بقع قبيحة المظهر عندما يسيل العرق.

ومن المفيد وضع طبقة رقيقة من البودرة الشفافة، التي تمنح البشرة مظهراً طبيعياً، مع مراعاة تثبيت الماكياج بواسطة (إسبراي) التثبيت.

ولتزيين الشفاه، من الأفضل استخدام مستحضرات أحمر الشفاه ذات المظهر المطفأ بدلاً من المستحضرات ذات القوام الكريمي، لأنها تحتوي على كميات أقل من الزيت والشمع.

وبالنسبة للعيون، يجب عند تطبيق (الماسكارا والآي لاينر) والكحل وظلال الجفون استخدام المستحضرات المقاومة للماء، التي يمكنها الصمود أمام العرق.

ومن المفيد كذلك استخدام مناديل امتصاص الزيوت التي تعمل - كما يبدو من اسمها - على امتصاص الزيت من البشرة لتخلص البشرة من اللمعان سيئ المظهر.

• ينبغي الابتعاد عن مستحضرات كريم الأساس ذات القوام الثقيل وقدرة التغطية العالية.