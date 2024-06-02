الامارات | تركيا تسعى إلى ضبط الكلاب الضالة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في أنقرة شكّل مشهد صُوَّر خلال الشتاء في كاديكوي، في الجانب الآسيوي من إسطنبول، لكلب يندفع في اتجاه امرأة كبيرة السن، ويتسبب بسقوطها على الطريق، قبل أن يتدخل المارة بشجاعة لإنقاذها، مادة تداولها مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي في تركيا بكثافة.

وأثار مقطع الفيديو، وصور عضّات أصيبت بها فتاة من أنقرة، والتي انتشرت أيضاً، مخاوف من عدوانية بعض الكلاب الشاردة التي ضاق السكان ذرعاً بالمخاطر الناجمة عنها.

وتمكنت جمعيات تسعى إلى «شوارع خالية من الكلاب» من إقناع الحكومة بسنّ مشروع قانون يتيح مكافحة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في كل أنحاء تركيا، ما أثار ملاحظات كثيرة.

وقدّرت الحكومة عدد هذه الكلاب بنحو أربعة ملايين، بينما كان وزير الزراعة قد قال عام 2022 إنه «يصل إلى 10 ملايين»، وبلغ الأمر بالرئيس رجب طيب أردوغان نفسه أن أعرب، الأربعاء الماضي، عن قلقه في هذا الشأن.

ولاحظ أن لدى تركيا مشكلة مع الكلاب الضالة، وهي مشكلة غير موجودة في أي دولة متقدمة، مشيراً إلى زيادة حالات داء الكلب التي تصنفها منظمة الصحة العالمية على أنها «عالية الخطورة».