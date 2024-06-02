الكرفس.. خضار متعدد الاستخدامات غني بالفوائد الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - أكدت الدكتورة تاتيانا كوزنيتسوفا، خبيرة التغذية الروسية، على فوائد الكرفس كونه خضارًا متعدد الاستخدامات يمكن تناول جميع أجزائه، من الجذر والساق وحتى البذور.

كنز من الفوائد الصحية

بحسب ماجاء في صحيفة "ليفينغ سترونغ"، قالت الدكتورة كوزنيتسوفا إن الكرفس يتميز بكونه غنيًا بالعديد من الفوائد الصحية، منها:

مضادات الأكسدة: تحمي الخلايا من التلف وتثبط العمليات الالتهابية في الجسم.

البوتاسيوم: يعزز صحة القلب والأوعية الدموية، ويضبط مستوى ضغط الدم، ويحافظ على إيقاع القلب السليم.

فيتامين К: يقوي العظام ويقلل من خطر الإصابة بالكسور.

الألياف الغذائية: تحفز الهضم، وتحسن حركة الأمعاء، وتقلل من الإمساك، وتؤثر إيجابًا على البكتيريا في الأمعاء، مما يخلق ظروفًا جيدة للبكتيريا المفيدة، ويقلل من امتصاص الكوليسترول والسكر في الدم.

فيتامين А: يحافظ على جمال وصحة الجلد.

فيتامين С: يُنصح بتناوله طازجًا لتحفيز إنزيمات الهضم، وتحسين عملية امتصاص المواد المغذية من الأطعمة.

بذور الكرفس: لها خصائص مضادة للبكتيريا، وقد أظهرت بعض الدراسات فوائدها في تعزيز قدرات الدماغ المعرفية.

جذور الكرفس: يمكن تناولها مشوية ومقلية ومسلوقة، حيث تعطي عند سلقها مذاقًا شهيًا ورائحة مميزة.

استخدامات متنوعة

أكدت الدكتورة كوزنيتسوفا على تنوع استخدامات الكرفس في المطبخ، حيث يمكن إضافته إلى السلطات والحساء والأطباق الرئيسية.

كما يمكن عصره للحصول على عصير غني بالفيتامينات والمعادن.

نصائح طبية مهمة

احرص على غسل الكرفس جيدًا قبل تناوله للتخلص من أي بقايا الأوساخ.

يمكنك حفظ الكرفس في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع.

للحصول على أقصى استفادة من فوائد الكرفس، تناوله طازجًا قدر الإمكان.

اقرأ أيضا:

لن تتوقع.. تناول قشور المانجو قد يحميك من مرض قاتل

لماذا يجب غسل سرة البطن كل يوم؟.. طبيبة تحذر

شاب يخضع لعملية زراعة قرنية والسبب "فرك" عينيه... هذا ما حدث

هذا ما يحدث للكبد عند تناول الفول بالبصل.. مفاجأة

للرجال.. ما يحدث في جسمك عند تناول 3 ثمرات من المشمش - سيفاجئك