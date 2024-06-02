النوم الجيد يعزز الترابط الآخرين.. دراسة حديثة

محمد اسماعيل - القاهرة - أظهرت دراسة جديدة أن الحصول على قسط كافٍ من النوم قد يكون أفضل علاج لالشعور بالوحدة، خاصة بين الشباب.

ووفقا لما جاء في صحيفة "ستادي فايندز، تأتي هذه النتائج بعد دراسة أجريت العام الماضي كشفت أن الشعور بالوحدة له نفس التأثيرات المميتة لالتدخين حتى 15 سيجارة في اليوم.

صلة قوية بين النوم الجيد والشعور بالتواصل

ووجدت الدراسة الجديدة، التي أجراها باحثون من مؤسسة النوم الوطني في واشنطن، صلة قوية بين النوم الجيد وتعزيز الشعور بالتواصل مع الآخرين، وخفض مستويات الشعور بالوحدة.

مشاركة واسعة

وشملت الدراسة 2297 شخصًا، بمتوسط ​​عمر 44 عامًا.

قياس النوم والشعور بالوحدة

أكمل المشاركون استبيانًا عبر الإنترنت حول صحة النوم، وتم تقييم مستويات الشعور بالوحدة لديهم.

نتائج إيجابية

أظهرت النتائج أن الحصول على ليلة نوم جيدة يساعد الناس على الشعور بمزيد من الارتباط بالآخرين.

وبشكل أكثر تحديدًا، وجد البحث أن صحة النوم الأفضل مرتبطة بانخفاض مستويات الوحدة العاطفية والاجتماعية والشاملة.

وتم ملاحظة هذه التأثيرات بين البالغين من جميع الأعمار.

أهمية النوم

تؤكد هذه الدراسة على أهمية النوم لالصحة العقلية والرفاهية الاجتماعية.

وذلك بالإضافة إلى الفوائد الجسدية العديدة للنوم، مثل تعزيز وظائف الدماغ وتقوية جهاز المناعة.

نصائح لنوم أفضل

للحصول على نوم أفضل، ينصح الأطباء باتباع النصائح التالية:

الحفاظ على جدول نوم منتظم، والنوم والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، حتى في عطلة نهاية الأسبوع.

تهيئة بيئة نوم مريحة، مظلمة وهادئة وباردة.

تجنب الكافيين والكحول والنيكوتين قبل النوم.

ممارسة الرياضة بانتظام، لكن تجنب ممارسة الرياضة قبل النوم بفترة قصيرة.

الاسترخاء قبل النوم بقراءة كتاب أو الاستماع إلى موسيقى هادئة.

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