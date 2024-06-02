خلطة سحرية لتفتيح أماكن الكوع والركبة.. «مش هتاخد ثواني»

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال
الكوع والركبة من الأماكن التي تحتاج إلى اهتمام مستمر، للتخلص من الاسمرار، خاصة في فصل الصيف، ويمكن عمل خلطة بسيطة من مكونين، تقضي مفعول السحر في تفتيح الأماكن الغامقة، وفي الوقت ذاته تغني عن الكريمات الخارجية.
أوضح موقع «style» خلطة سحرية لتفتيح أماكن الكوع والركبة، في خطوات بسيطة.
خلطة الليمون لتفتيح الأماكن الغامقة
المقادير:
- ليمونة مقطعة إلى نصفين.
- ملعقة كبيرة من البيكنج صودا أو صودا الخبز أو بيكربوناتو الصوديوم.
الطريقة
- في طبق صغير توضع ملعقة من صودا الخبز، وتغمس أنصاف الليمونة في البيكنج صودا، ثم يفرك المرفقان والركبتان بالليمون والصودا لمدة 1 دقيقة، ويفضل ترك نصف الليمونة مثبتا على المناطق الغامقة، لمدة تتراوح من 10 دقائق إلى 15 دقيقة، وقد تطول لأكثر من ذلك، ثم يتم غسلها بالماء الدافئ، ويمكن تكرار هذه الوصفة من مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع، للحصول على نتيجة أفضل خلال مدة قصيرة.
- لا ينصح بزيادة عمل الوصفة لأكثر من 3 مرات في الأسبوع، حتى لا تأتي بنتائج عكسية، خاصة لمن يعانون من الحساسية، ويفضل لمرضى الحساسية استشارة الطبيب.