خلطة سحرية لتفتيح أماكن الكوع والركبة.. «مش هتاخد ثواني»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الكوع والركبة من الأماكن التي تحتاج إلى اهتمام مستمر، للتخلص من الاسمرار، خاصة في فصل الصيف، ويمكن عمل خلطة بسيطة من مكونين، تقضي مفعول السحر في تفتيح الأماكن الغامقة، وفي الوقت ذاته تغني عن الكريمات الخارجية.

أوضح موقع «style» خلطة سحرية لتفتيح أماكن الكوع والركبة، في خطوات بسيطة.

خلطة الليمون لتفتيح الأماكن الغامقة

المقادير:

ليمونة مقطعة إلى نصفين.

ملعقة كبيرة من البيكنج صودا أو صودا الخبز أو بيكربوناتو الصوديوم.

الطريقة