حمية البحر المتوسط تقلل خطر وفاة المرأة مبكراً

محمد اسماعيل - القاهرة - أظهرت دراسة جديدة أن حمية البحر المتوسط قد تكون مفتاحًا لحياة أطول للنساء، حيث وجدت أنها تقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 23٪، وفقا لما جاء في صحيفة هيلث داي.

فوائد مذهلة

قالت الدكتورة سامية مورا، الباحثة الرئيسية من مستشفى بريغهام والنساء في بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية: "بالنسبة للنساء اللاتي يرغبن في العيش لفترة أطول، تقول دراستنا: راقبي نظامك الغذائي!".

ووجدت الدراسة أن اتباع حمية البحر المتوسط على مدار أكثر من 25 عامًا يمكن أن يخفض خطر الوفاة بشكل عام بنسبة 23٪.

كما لوحظ انخفاض ملحوظ في معدلات الوفيات بسبب السرطان وأمراض القلب لدى النساء اللواتي اتبعن هذا النظام الغذائي.

دراسة شاملة

تابع فريق البحث الصحة لأكثر من 25 ألف امرأة على مدار 25 عامًا.

ووجد الباحثون أن النساء اللواتي اتبعن حمية البحر المتوسط كنّ أقل عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 17٪، وأقل عرضة للإصابة بالسرطان المميت بنسبة 20٪، مقارنة بالنساء اللواتي لم يتبعن هذا النظام الغذائي.

ما هي حمية البحر المتوسط؟

تعتمد حمية البحر المتوسط بشكل أساسي على البروتين من الأطعمة البحرية والبقوليات، مع قلة جدًا من الدهون الحيوانية.

كما تركز على الخضروات والبذور والمكسرات والفواكه بكثرة، مع استخدام زيت الزيتون بشكل أساسي للطهي.

نصائح ذهبية

تُقدم هذه الدراسة دليلًا إضافيًا على الفوائد الصحية لحمية البحر المتوسط.

إذا كنتِ امرأة تبحثين عن العيش لفترة أطول، فقد يكون الوقت قد حان لتغيير نظامك الغذائي واعتماد حمية البحر المتوسط.

اقرأ أيضا:

لن تتوقع.. تناول قشور المانجو قد يحميك من مرض قاتل

لماذا يجب غسل سرة البطن كل يوم؟.. طبيبة تحذر

شاب يخضع لعملية زراعة قرنية والسبب "فرك" عينيه... هذا ما حدث

هذا ما يحدث للكبد عند تناول الفول بالبصل.. مفاجأة

للرجال.. ما يحدث في جسمك عند تناول 3 ثمرات من المشمش - سيفاجئك