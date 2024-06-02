شرب القهوة قد يقلل من خطر الإصابة بمرض باركنسون

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أن شرب القهوة بكثرة قد يقلل من خطر الإصابة بمرض باركنسون، وهو مرض تنكسي عصبي يصيب الجهاز العصبي المركزي ويسبب أعراضًا حركية مثل الرعشة.

ووفقًا لما ورد عبر صحيفة "مديكال نيوز توداي"، فإن الأشخاص الذين شربوا كميات أكبر من القهوة، غير منزوعة الكافيين، كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض باركنسون مقارنةً بأولئك الذين شربوا كميات أقل.

لا يقلل الأعراض، لكن يقي من الإصابة

بينما لم تجد الدراسة أي دليل على أن شرب القهوة يخفف من أعراض مرض باركنسون لدى الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالفعل، إلا أنها تشير إلى أنه قد يكون له تأثير وقائي هام.

كيف تحمي القهوة؟

يعتقد الباحثون أن الكافيين الموجود في القهوة قد يكون مسؤولاً عن هذا التأثير الوقائي.

فالكافيين يمنع عمل الأدينوزين، وهو ناقل عصبي يمكن أن يثبط إطلاق الدوبامين.

والدوبامين هو ناقل عصبي مهم في الدماغ يلعب دورًا رئيسيًا في التحكم في الحركة.

يعتقد الباحثون أن منع الكافيين للأدينوزين قد يساعد على حماية الخلايا العصبية التي تنتج الدوبامين من التلف، مما قد يقلل من خطر الإصابة بمرض باركنسون.

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