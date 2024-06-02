كوابيس السوشيال ميديا.. احذر تصفح الهاتف قبل النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - يُعدّ تصفح وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم عادةً شائعة لدى الكثيرين، ولكن ماذا لو علمتَ أن هذه العادة قد تُسبب لك كوابيس مُزعجة خلال نومك؟

دراسة تكشف التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي على النوم

وبحسب ما ورد عبر صحيفة ديلي ميل، قد أظهرت دراسة حديثة أُجريت من قبل باحثين في جامعة فلندرز الأسترالية أن تصفح وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم يُزيد من احتماليةتعرض الأشخاص للكوابيس المزعجة أثناء النوم.

لماذا تصبح وسائل التواصل الاجتماعي سبباً للكوابيس؟

يشير الباحثون إلى أن استخدام التطبيقات قبل النوم يُسببزيادة مستويات التوتر والقلق التي ترتبط بشكل مباشر بمشاكل النوم والأحلام السلبية.

ما هي أكثر الكوابيس شيوعاً؟

تُشير الدراسة إلى أن أكثر الكوابيس شيوعاًالمرتبطة * بوسائل* التواصل الاجتماعي هي:

عدم القدرة على تسجيل الدخول إلى المنصات.

تعطيل العلاقات مع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الآخرين.

من هم الأكثر عرضة لهذه الكوابيس؟

أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متكرروأكثر من غيرهم وشعروا ب ارتباط عاطفي أكبر بهمهم الأكثر عرضة للكوابيس المرتبطة * بوسائل* الإعلام.

نصائح لتجنب الكوابيس

تجنب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم بساعة على الأقل.

ممارسة الأنشطة الهادئة قبل النوم مثل القراءة أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة.

خلق بيئة نوم هادئة ومريحة.

استشارة طبيب النوم في حال استمرار الكوابيس.

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