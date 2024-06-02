رقم هائل.. كم كلمة يحتاج الطفل سماعها يوميا لتحسين لغته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - قد تبدو فكرة التحدث مع طفل صغير أو في سن ما قبل المدرسة مضحكة للبعض من البالغين، ولكن تؤكد الأبحاث على أهمية التحدث مع الأطفال الصغار لتطوير لغتهم.

كم كلمة يحتاج الطفل؟

وبحسب ما ورد عبر صحيفة "جريت سوكلز"، تظهر الدراسات أن الأطفال الصغار يحتاجون إلى سماع حوالي 21 ألف كلمة يومياً، وليس ذلك فقط لتطوير مفرداتهم، بل لتحسين مهاراتهم اللغوية مثل الاستماع والذاكرة والتحدث.

أهمية التحدث مع الأطفال

لا تقتصر فوائد التحدث مع الأطفال على الجانب اللغوي فقط.

فقد أثبتت الدراسات أن هذه التفاعلات المبكرة تزيد من فرص الطفل في إكمال المدرسة الثانوية والجامعية.

كيف تتحدث مع طفلك؟

قد لا يفهم طفلك ما تقوله بشكل كامل في البداية.

ولكن لا يمنع ذلك من التحدث معه.

فكلما تحدثت معه أكثر، كلما تطورت مهاراته اللغوية بشكل أسرع.

وإليك بعض النصائح للتحدث مع طفلك:

استخدم كلمات بسيطة وواضحة.

كرر ما تقوله.

طرح أسئلة على طفلك.

استمع إلى ما يقوله طفلك.

اقرأ الكتب مع طفلك.

غني الأغاني مع طفلك.

حكِ القصص لطفلك.

تذكر أن كل كلمة تقولها لطفلك تُساعده على التعلم والنمو.

فاجعل التحدث مع طفلك جزءًا من روتينك اليومي.

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