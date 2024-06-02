الحقد.. سمّ قاتل للقلب والعقل

محمد اسماعيل - القاهرة - بينما يعتقد البعض أن الحقد هو شعور داخلي بمجرد الكره أو الغضب تجاه الآخر، دون أن يُؤثّر على صحة صاحبه

إلا أن مختصين في علم النفس يؤكّدين على عكس ذلك، فقد ربطوا بين الحقد وبين حدوث أمراض جسدية وعقلية، وفقا لما جاء عبر سكاي نيوز.

تأثير الحقد على الصحة

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن الدكتورة جولي فراجا، طبيبة نفسية تُمارس مهنتها في سان فرانسيسكو، قولها إن دراسات حديثة أظهرت دور الحقد والكراهية في الإصابة بأمراض جسدية وعقلية.

وأوضحت الدكتورة فراجا أن الباحثين وجدوا في دراسة صغيرة أن الشعور بالضغينة قد يعزّز الأفكار المزعجة ويُقلّل من احترام الذات، ويجعل المشاعر السلبية تتفاقم.

كما ربطت دراسة أخرى بين الشعور بالضغينة وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والألم المزمن.

التخلص من الحقد

تُقدم الدكتورة فراجا بعض الخطوات التي يمكن أن تساعد في التخلص من الحقد:

ممارسة التمارين الرياضية: تساعد التمارين الرياضية في تنظيم المشاعر المزعجة، مما قد يسمح بإطلاق العنان لشعور الغضب والأذى الذي يُغذّي سوء النية.

استبدال "روايات المظالم" بالغفران والتسامح: يُعتبر الغفران والتسامح من أهم طرق التخلص من الحقد.

البحث عن "ومضات": هي إشارات تُثير مشاعر الأمان والراحة والاتصال.

توجيه الأذى نحو أفعال إيجابية: بدلاً من التركيز على مشاعر الغضب والضغينة، يجب البحث عن طرق لتحويل هذه المشاعر إلى أفعال إيجابية.

وأخيرًا، تُحذّر الدكتورة فراجا من أن الحقد قد يكون جزءًا من الحياة، لكن لا يجب أن يتغلب علينا.

وتؤكّد أن التخلص منه يُمكن أن يُساهم بشكل كبير في تحسين صحتنا الجسدية والعقلية.

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