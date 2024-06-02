هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الفول والبصل.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

تناول الفول والبصل بانتظام، كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن، مفيدًا لصحة الجسم ويُقدم العديد من الفوائد.

معتز القيعي اخصائي التغذية العلاجية والرياضية يقول لـ"الخليج 365"، إليك بعض التأثيرات المحتملة لتناول الفول والبصل لمدة شهر

تحسين صحة القلب

الفول غني بالألياف، والتي تُساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، ممّا يُقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

البصل غني بمضادات الأكسدة، والتي تُساعد على حماية القلب من التلف caused by free radicals.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يُعدّ الفول مصدرًا غنيًا بالألياف، ممّا يُساعد على تحسين حركة الأمعاء ومنع الإمساك.

يُساعد البصل أيضًا على تحسين صحة الجهاز الهضمي من خلال خصائصه المضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا.

الحفاظ على صحة العظام

يُعدّ الفول مصدرًا غنيًا بالكالسيوم، وهو معدن ضروري لصحة العظام والأسنان.

يُساعد البصل أيضًا على تحسين امتصاص الكالسيوم في الجسم.

تحسين وظائف الدماغ

الفول هو مصدرًا غنيًا بالحديد، وهو معدن ضروري لوظائف الدماغ، يُساعد البصل أيضًا على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، ممّا يُعزّز وظائفه الإدراكية.

تعزيز صحة الجهاز المناعي

الفول هو مصدرًا غنيًا بالبروتين، وهو ضروري لبناء وإصلاح الأنسجة، بما في ذلك خلايا الجهاز المناعي.

يُساعد البصل أيضًا على تعزيز صحة الجهاز المناعي من خلال خصائصه المضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا.

فقدان الوزن

الفول هو مصدرًا غنيًا بالبروتين والألياف، ممّا يُساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، ممّا قد يُساعد على تقليل السعرات الحرارية المتناولة وفقدان الوزن.

الآثار الجانبية المحتملة عند تناول الفول والبصل يوميا

انتفاخ البطن

قد يُسبب الفول بعض الانتفاخ والغازات لدى بعض الأشخاص، خاصةً إذا لم يكونوا معتادين على تناوله بانتظام.

رائحة الفم الكريهة

قد يُسبب البصل رائحة الفم الكريهة لدى بعض الأشخاص.

نصائح طبية لتناول الفول والبصل لمدة شهر

ابدأ بتناول كميات صغيرة من الفول والبصل تدريجيًا لِتُعوّد جسمك عليهما.

تناول الفول والبصل مطبوخين جيدًا لتسهيل هضمهما.

تناول الفول مع مصادر أخرى للبروتين، مثل البيض أو منتجات الألبان.

أضف البصل إلى السلطات أو الأطباق المطبوخة لتعزيز نكهتها.

اشرب الكثير من الماء للمساعدة على هضم الفول والبصل.

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