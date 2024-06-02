دواء جديد للإقلاع عن التدخين.. ودع إدمان السجائر الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - بينما يُدرك الجميع مخاطر تدخين السجائر والفوائد الصحية التي يمكن الحصول عليها من خلال الإقلاع عن التدخين، إلا أن ظهور التدخين الإلكتروني أثار تساؤلات حول فعالية أدوية الإقلاع عن التدخين مع مدخني السجائر الإلكترونية.

أول تجربة أمريكية تُظهر فعالية "فارينكلين" مع مدخني السجائر الإلكترونية:

وبحسب ما جاء عبر صحيفة mayoclinic، أنه أظهرت أول تجربة أمريكية تستخدم دواء "فارينكلين" لمساعدة مدخني السجائر الإلكترونية على الإقلاع عن التدخين نتائج مبشرة.

تفاصيل التجربة

شارك في التجربة 40 متطوعًا بمتوسط عمر 28 عامًا، كانوا يدخنون السجائر الإلكترونية بشكل حصري كل يوم لمدة 6 أشهر أو أكثر.

تم تقسيم المشاركين عشوائيًا إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى: تلقت دواء "فارينكلين" لمدة 8 أسابيع.

المجموعة الثانية: تلقت دواءً وهميًا.

أظهرت النتائج أن نسبة الإقلاع عن التدخين في مجموعة الدواء وصلت إلى 45% بعد 8 أسابيع.

استمرت هذه النسبة في الارتفاع حتى الأسبوع 12 لتصل إلى 40% مقابل 30% لمجموعة الدواء الوهمي.

كان البالغون الذين لديهم تاريخ تدخين تقليدي أكثر عرضة ل الإقلاع عن التدخين الإلكترونيمقارنة بأولئك الذين لم يدخنوا سجائر تقليدية.

لم يُلاحظ أي عودة إلى تدخين السجائر التقليدية بعد الإقلاع عن التدخين الإلكتروني.

كانت الآثار الجانبية بسيطة وتشابهت مع الآثار الجانبية المعتادة لدواء فارينكلين مثل الغثيان والأرق والأحلام أو الكوابيس.

تُشير هذه الدراسة إلى أن دواء فارينكلينيمكن أن يكون فعّالاً في مساعدة مدخني السجائر الإلكترونيةعلى الإقلاع عن التدخين.

تُشجّع الدراسة الأطباء على وصف دواء فارينكلين لمدخني السجائر الإلكترونية الذين يرغبون في الإقلاع عن التدخين.

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