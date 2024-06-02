الامارات | سعل فكسر أقوى عظمة في جسمه.. والسبب إدمان هذا المشروب الغازي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبب إدمان رجل يبلغ من العمر 35 عاماً للمشروبات الغازية الحلوة في كسره لما يعتبر أقوى عظمة في جسم الإنسان، وذلك عن طريق السعال فقط.

وقال موقع «وينوكسا سيتي» الصيني إن الأطباء في مستشفى بمقاطعة فوجيان في الصين تحدثوا مؤخراً عن حالة غريبة لرجل يشار إليه فقط باسم «يي»، أصيب بكسر في عظمة الفخذ أثناء نوبة سعال.

ووفقاً لمدير قسم جراحة العظام في المستشفى، دونغ تشونغ، فإن الحادث غير المعتاد وقع أثناء نوبة سعال، وهو أمر غير معتاد بالنظر إلى أن الرجال في هذه الفئة العمرية يعانون عادةً من كسور في عظمة الفخذ نتيجة لصدمات خطيرة، مثل حوادث السيارات أو السقوط من ارتفاع كبير.

وحسب ما قاله المريض للأطباء فإنه شعر بألم حاد فوراً بعد سعال قوي بشكل خاص، لكنه ببساطة ظنه تشنجاً، ولم يقرر طلب المساعدة الطبية إلا بعد أن أصبح المشي صعباً بسبب الألم.

وأظهرت الأشعة السينية أن «يي» عانى من كسر في عظمة الفخذ، لكن قصته عن السعال لم تكن منطقية، ولم تكن هناك أي علامة على وجود أي صدمة جسدية، فقرر الأطباء إجراء مزيد من التحقيق، وسألوا المريض عن صحته العامة وعاداته الغذائية وأسلوب حياته، كما أجروا أيضاً اختبار كثافة العظام الذي أدى إلى نتائج مثيرة للقلق.

وقال الموقع الإخباري الصني إن كثافة عظام المريض كانت مماثلة لكثافة عظام رجل يبلغ من العمر 80 عاماً، وهو أمر غير معتاد، حتى بالنسبة للرجال المعاصرين قليلي الحركة.

وحين تبين أن «يي» لا يعاني من أي أمراض في العظام، خلص الأطباء إلى أن عظامه كانت هشة بشكل لا يصدق نتيجة لعاداته في شرب المشروبات الغازية، وسوء التغذية، وعدم ممارسة الرياضة.

وأخبر الرجل الأطباء أنه استبدل الماء بالمشروبات الغازية الحلوة، ما منع جسده على ما يبدو من امتصاص الكالسيوم بشكل صحيح، وأثر على كثافة عظامه، وفسر ما وقع له.