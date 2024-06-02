عدو خفي للكوليسترول.. احذر نوع طعام يعشقه كثيرون ويدمر جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكوليسترول عنصرا مهما في الجسم، ولكن، عندما يرتفع مستوياته في الدم، فإن يصبح خطرا كبيرا على صحة القلب والأوعية الدموية.

ومن أهم عوامل ارتفاع الكوليسترول الضار هي النظام الغذائي غير الصحي، هناك عد خفي وهو الوجبات الوجبات السريعة.

وفقا لموقعي "webmd" و"livestrong"، إليك تأثير الوجبات السريعة على مستويات الكوليسترول.

كيف تؤدي الوجبات السريعة إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول؟

غنية بالدهون

تسبب الدهون المشبعة والمتحولة الموجودة بها، في زيادة مستوى الكوليسترول الضار في الدم بشكل ملحوظ.

زيادة السعرات الحرارية

تحتوي الوجبات السريعة على كمية كبيرة من السعرات الحرارية، ما يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة، وهما عاملان خطر لارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب.

ارتفاع ضغط الدم

تحتوي أيضا على كمية كبيرة من الملح، الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر آخر لارتفاع الكوليسترول.

لذا ينصح بالتقليل من الوجبات السريعة أو الحد من استهلاكها قدر الإمكان، تفاديا لارتفاع مستويات الكوليسترول.

كيفية خفض مستويات الكوليسترول؟

الإكثار من تناول الفاكهة والخضروات.

الإقلاع عن التدخين.

الحد من استهلاك الكحول.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية.

التقليل من تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة.

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