هذا ما يحدث للقولون العصبي عند تناول التين الشوكي.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

التين الشوكي من الأطعمة التي تحتوي المزيد من العناصر الغذائية، ما يجعله درعا واقيا ضد الإصابة ببعض المشكلات الصحية.

وكشف موقع "stylecraze" تأثير التين الشوكي على القولون العصبي.

ما تأثير التين الشوكي على القولون العصبي؟

التين الشوكي يحتوي على نسبة عالية من الألياف، ما يسهم في خفض مستويات السكر في الدم والجلوكوز والكوليسترول، بالإضافة إلى ذلك فهو ينظم الأداء العام للقولون.

ويتم امتصاص ما يكفي من الجلوكوز والتخلص من الدهون غير الصحية والصفراء الزائدة من الجسم، وهذا يحافظ على القولون.

كما أن مضادات الأكسدة الموجودة به تقضي على الجذور الحرة والمركبات المسببة للالتهابات، وبالتالي تطهير وحماية القولون.

فوائد أخرى للتين الشوكي

التحكم في الوزن.

- خفض الكوليسترول الضار.

- محاربة الخلايا السرطانية.

- تنظيم نسبة السكر في الدم.

- منع القرحة.

- يهدئ المعدة.

- حماية الكبد.

- تقوية المناعة.

- الوقاية من الإصابة بسرطان القولون.

- الوقاية من من أمراض القلب.

- منع ارتفاع ضغط الدم.

- الحماية من هشاشة العظام.

- الوقاية من السكتة الدماغية.

- يقي من الصداع النصفي.

- التخفيف من متلازمة ما قبل الحيض.

- يقوي العظام والأسنان.

- يعزز صحة الجهاز الهضمي.

تقوية الأظافر.

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