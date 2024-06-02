لن تتخيل ما يحدث لصحة الكبد والكلى عند تناول لحمة الرأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

لحمة الرأس من الأكلات الشعبية المفضلة لدى الكثيرين، حيث تتميز بمذاقها اللذيذ، وقيمتها الغذائية العالية، ولكن، ما لا يدركه كثيرون أن تناولها يُشكل خطرا على صحة الكبد والكلى.

تأثير تناول لحمة الرأس على الكبد والكلى

أوضحت الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، لـ"الخليج 365" أن مرضى الكلى ينصح بعدم تناول "لحمة الرأس"، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الصوديوم، الذي يؤثر سلبا على صحة الكلى.

تحتوي لحمة الرأس على نسبة عالية من الكوليسترول والدهون المشبعة، وذلك يؤدي إلى زيادة نسبة الدهون الضارة في الدم، وهو ما يشكل خطرا على صحة مرضى الكبد.

فوائد لحمة الرأس

غنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3 التي تُسهم في تعزيز صحة الجهاز العصبي، وتحسين وظائف الدماغ.

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

مصدرا غنيا بمضادات الأكسدة، التى تؤدي دورا مهما في حماية المخ والحبل الشوكي من التلف.

تحسين صحة العظام والأسنان.

تعزيز وظائف الجهاز المناعي.

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