الامارات | وزير أردني يتعرض لموقف خطير وطريف أثناء لقاء تلفزيوني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 يونيو 2024

تعرض وزير الطاقة الأردني الأسبق إبراهيم سيف، لموقف خطير وطريف في نفس الوقت، بعدما جاءته ضربة غير متوقعة على الهواء مباشرة خلال لقاء تلفزيوني على هامش جلسات منتدى "تواصل 2024".



فبينما كان يتحدث الوزير الأسبق عن محددات ومتغيرات أسعار النفط على هامش المنتدى الذي أطلقته مؤسسة ولي العهد الأردني، أمس السبت، وقعت لوحة على رأسه وأصابته.

وتفاجأ الوزير بسقوط لوحة إعلانية بسبب الرياح، على رأسه خلال حديثه، وظهر متأثراً، حيث وضع يده على مكان الإصابة، في إشارة إلى أنها آلمته.

كذلك سارعت المذيعة إلى الاعتذار للوزير ليرد ممازحاً وهو يمسك رأسه: "التعويض على من؟".