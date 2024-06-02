تظهر على ساقيك.. علامات تكشف الإصابة بمشكلة كبيرة في القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن لبعض العلامات التي تظهر على ساقيك أن تكشف الإصابة بمرض يصيب القلب، وهو مرض الشريان التاجي.

وبحسب onlymyhealth، فإن مرض الشريان التاجي حالة تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية (CHD)، والنوبات القلبية، والسكتة الدماغية.

مرض الشريان التاجي يحدث بسبب تراكم الرواسب الدهنية أو الترسبات على جدران الشرايين، ما يؤدي إلى تضييق الشرايين وتصلبها، وانخفاض تدفق الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

علامات على ساقيك قد تكشف الإصابة بمرض الشريان التاجي

يمكن أن تختلف أعراض مرض الشريان التاجي اعتمادا على شدة الحالة، وتشمل:

ألم أو تشنج في الساقين أو القدمين، خاصة أثناء النشاط البدني أو ممارسة الرياضة

تنميل أو ضعف في الساقين

الشعور بالبرودة أو الوخز في الساقين أو القدمين

الجروح في القدمين أو الساقين التي لا تلتئم أو تشفى ببطء شديد

انخفاض نمو الشعر أو ضعف أو غياب النبضات في القدمين أو الساقين

تقليل تدفق الدم إلى الساقين والقدمين ويمكن أن يؤدي إلى تلف الأنسجة والعدوى وحتى الغرغرينا.

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