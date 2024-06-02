الامارات | متهم بالقيادة بلا رخصة يحضر جلسة استماعه وهو يقود سيارته بلا رخصة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب قاض أميركي بالذهول عندما حضر رجل متهم بالقيادة برخصة موقوفة جلسة المحكمة الافتراضية أثناء قيادته لسيارته.

ووقعت الحادثة التي سجلتها الكاميرات في 15 مايو الماضي في محكمة مقاطعة واشتيناو في آن أربور بولاية ميشيغان، أمام القاضي سيدريك سيمبسون.

ومثل كوري هاريس (44 عاماً)، المتهم بالقيادة برخصة موقوفة في أكتوبر 2023، وفقاً لـ«بي بي سي» في جلسة المحكمة الافتراضية من مقعد السائق في سيارته، وأظهرت لقطات المحكمة رد فعل القاضي سيمبسون المتشكك عندما سأل: «السيد هاريس، هل أنت تقود؟» فأجاب هاريس بكل براءة: «حالياً، أنا على وشك التوقف بمدخل عيادة طبيبي»، ما جعل القاضي في حيرة أكبر: «حسناً، ربما لا أفهم شيئاً ما»، وقال موجهاً حديثه لقاعة المحكمة: هذه قضية تعليق رخصة القيادة، وكان (الوكيل) يقود السيارة، ولم يكن لديه رخصة؟ تساءل القاضي، فأكد المحامي العام أن «هذا صحيح يا حضرة القاضي».

ورداً على ذلك، ألغى القاضي الغاضب، كفالة هاريس الذي كان يتابع متجمداً في مقعد عربته، وأمره بالاستسلام لسجن المقاطعة المحلي بحلول مساء ذلك اليوم.

«أنا لا أعرف حتى لماذا يفعل ذلك».. هكذا أضاف القاضي وهو يفكر في قرار هاريس المستهتر بالمشاركة في جلسة الاستماع وهو يقود سيارته.

وعند سماع أمر القاضي، ألقى هاريس برأسه إلى الخلف وتنهد قائلاً: «يا إلهي».. مع انتهاء الجلسة.

وانتشر مقطع الفيديو لهذا الإجراء الغريب في المحكمة منذ ذلك الحين على نطاق واسع على العديد من منصات وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، التي ركزت على غرابته واستهتار الرجل المتهم.