تظهر في الرأس.. علامات تكشف إصابتك بارتفاع ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ارتفاع ضغط الدم حالة خطيرة تعني أن القلب يعمل بجدية أكبر لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، وهذا يضع ضغطا إضافيا على القلب والأعضاء الأخرى والأوعية الدموية.

كما أنه يمكن أن يسبب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى والسكتات الدماغية وفشل القلب والنوبات القلبية.

ولكن قد يصاب العديد من الأشخاص بإرتفاع ضغط الدم دون أن يظهر عليهم أي أعراض، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية (WHO) ، أن يوجد بعض العلامات يمكن أن تظهر إذا كان ضغط الدم مرتفعا جدا.

ويعد فحص ضغط الدم أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم.

وإذا لم يتم علاج ارتفاع ضغط الدم، فقد يتسبب ذلك في الإصابة بأمراض الكلى والقلب والسكتة الدماغية.

وإذا كان ضغط الدم 180/120 أو أعلى، قد تبدأ في ملاحظة الأعراض.

وتوجد أعراض قد تظهر في الرأس هي، صداع شديد وعدم وضوح الرؤية أو تغيرات في الرؤية ونزيف في الأنف وطنين في الأذنين.

علامات محتملة أخرى لارتفاع ضغط الدم

ألم في الصدر

الدوخة

صعوبة التنفس

الغثيان

القيء

القلق

عدم انتظام ضربات القلب

لذا إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض فيجب استشارة الطبيب.

عوامل تزيد الإصابة بارتفاع ضغط الدم

زيادة الوزن

تناول الكثير من الملح

إهمال تناول ما يكفي من الفواكه والخضروات

عدم ممارسة التمارين الرياضية

شرب الكثير من الكحول أو القهوة

التدخين

التوتر الزائد

الأشخاص الذين يزيد عمرهم عن 65 عاما

لديك قريب مصاب بارتفاع ضغط الدم

إذا كنت من أصل أفريقي أسود أو كاريبي

الإصابة بمرض السكري أو أمراض الكلى

تناول بعض الأدوية مثل: حبوب منع الحمل والمنشطات التي ترفع ضغط الدم.

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