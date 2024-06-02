قصة أحد الأماكن الأكثر غرابة على وجه الأرض.. لن تتوقع ما يحدث فيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

غالبًا ما يوصف أرخبيل سقطرى، وهو مجموعة جزر نائية في المحيط الهندي، بأنه أحد أكثر الأماكن التي تبدو غريبة على وجه الأرض.

يقع هذا الأرخبيل بين قناة جاردافوي وبحر العرب، وهو جزء من اليمن ويتكون من أربع جزر رئيسية: سقطرى، وعبد الكوري، وسمحة، ودرسة.

ويبلغ طول جزيرة سقطرى، أكبر الجزر، 132 كيلومترًا وعرضها 42 كيلومترًا في أوسع نقطة لها، بحسب timesofindia.

وقد أدت عزلة سقطرى، التي تقع على بعد حوالي 380 كيلومترًا جنوب شبه الجزيرة العربية و240 كيلومترًا شرق الصومال، إلى وجود نظام بيئي فريد ومتوطن للغاية .

وقد أدت عزلة سقطرى، التي تقع على بعد حوالي 380 كيلومترًا جنوب شبه الجزيرة العربية و240 كيلومترًا شرق الصومال، إلى وجود نظام بيئي فريد ومتوطن للغاية .

يعد الأرخبيل موطنًا لمجموعة مذهلة من النباتات والحيوانات، حيث لا يوجد ما يصل إلى 37% من أنواع النباتات البالغ عددها 825 نوعًا، و90% من أنواع الزواحف، و95% من أنواع القواقع البرية في أي مكان آخر على هذا الكوكب.

الرمز الأكثر شهرة لنباتات العالم الآخر في سقطرى هو شجرة دم التنين (دراسينا سيناباري)، المعروفة بمظلتها المميزة على شكل مظلة والراتنج الأحمر الذي تنتجه، والذي تم تقديره لعدة قرون لخصائصه الطبية المفترضة.

يمتد التنوع البيولوجي في الجزيرة إلى ما هو أبعد من أشجارها الشهيرة؛ تضم مجموعة من النباتات النادرة وغير العادية مثل وردة الصحراء (Adenium socotranum) التي لها جذع منتفخ بشكل غير عادي وتحمل أزهارًا وردية نابضة بالحياة.

تعتبر الحيوانات في سقطرى رائعة بنفس القدر، مع وجود مستوى عالٍ من الاستيطان بين الطيور والزواحف والحياة البحرية.

يدعم الأرخبيل أعدادًا كبيرة من الطيور البرية والبحرية، بما في ذلك العديد من الأنواع المهددة بالانقراض.

البيئة البحرية حول سقطرى غنية ومتنوعة، حيث تستضيف 253 نوعًا من الشعاب المرجانية التي تبني الشعاب المرجانية، و730 نوعًا من الأسماك الساحلية، و300 نوعًا من سرطان البحر وجراد البحر والروبيان.

التاريخ الإنساني لسقطرى رائع مثل تاريخها الطبيعي، الجزيرة معروفة منذ القدم، وقد اجتذب موقعها الاستراتيجي بالقرب من طرق الشحن الرئيسية قوى مختلفة عبر التاريخ.

إن اللغة السقطرية الفريدة التي يتحدث بها سكان الجزيرة هي شهادة على تراث سقطرى الثقافي وعزلتها الطويلة الأمد.

تعتبر جهود الحفظ حاسمة لحماية التنوع البيولوجي الفريد والتراث الثقافي في سقطرى، والذي اعترفت به اليونسكو عندما صنفت الأرخبيل كموقع للتراث العالمي في عام 2008.

وقد استحوذ المظهر الغريب لسقطرى والتنوع البيولوجي الغني على خيال العلماء والمدافعين عن البيئة والمسافرين على حد سواء.

لا تزال مناظرها الطبيعية الفريدة، التي شكلتها ملايين السنين من العزلة، تشكل مصدرًا للاكتشاف العلمي وأولوية للحفظ.

يظل أرخبيل سقطرى مكانًا للغموض والعجب، وكنزًا طبيعيًا يحمل أسرار التطور ومرونة الحياة في البيئات القاسية.

إنه مثال حي بتنوع الحياة على كوكبنا وأهمية الحفاظ على هذه المحميات الطبيعية التي لا يمكن تعويضها للأجيال القادمة.

اقرأ أيضا:

علامات على أظافرك دليل على ارتفاع الكوليسترول.. اكتشفها الآن

ماذا يفعل تناول الزنجبيل في مستويات السكر بالجسم؟

يحمي الكلي والقلب.. مشروب ينظف القولون ويخفض الكوليسترول

هذا ما يحدث للكوليسترول في الجسم عند تناول البطيخ.. مفاجأة

يحمي من أمراض القلب والسكر.. مشروب تناوله على الريق يقي من السرطان