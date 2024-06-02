تنظف الكبد.. 10 أطعمة سحرية تطرد السموم من جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الكبد هو أحد الأعضاء الأكثر حيوية في الجسم، فهو مسؤول عن إزالة السموم من الدم، وإنتاج البروتينات الأساسية، والمساعدة في عملية الهضم.

في حين أن الكبد يزيل السموم بشكل طبيعي، فإن بعض الأطعمة يمكن أن تدعم هذه العملية وتعززها.

وبحسب timesofindia، فإن هناك 10 أنواع من الأطعمة تساعد على تنظيف الكبد، وهي:

الثوم

الثوم مليء بمركبات الكبريت التي تنشط إنزيمات الكبد المسؤولة عن طرد السموم.

يحتوي على الأليسين والسيلينيوم، وهما عنصران مغذيان قويان يحميان الكبد من التلف ويساعدان في عملية إزالة السموم.

البنجر

يعد البنجر مصدرًا رائعًا للبيتالين والمركبات الأخرى التي تدعم إزالة السموم من الكبد وتقليل الالتهاب.

وفقا لدراسة نشرت في مجلة "التغذية"، يمكن لعصير البنجر أن يحسن وظائف الكبد ويقلل الأكسدة في الكبد.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة، ومضادات الأكسدة المعروفة بتحسين وظائف الكبد والحماية من أمراض الكبد. الاستهلاك المنتظم للشاي الأخضر يمكن أن يقلل من مستويات إنزيمات الكبد، مما يشير إلى صحة أفضل للكبد.

الخضروات الورقية

تحتوي الخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت والجرجير على نسبة عالية من الكلوروفيل، ما يساعد على إزالة السموم من الكبد عن طريق تحييد المعادن الثقيلة والمواد الكيميائية والمبيدات الحشرية.

زيت الزيتون

يُعرف زيت الزيتون، وخاصة البكر، بفوائده الصحية، بما في ذلك دعم صحة الكبد، فهو يوفر قاعدة دهنية يمكنها امتصاص السموم الضارة في الجسم، ما يقلل من عبء عمل الكبد.

الجريب فروت

الجريب فروت غني بمضادات الأكسدة، وخاصة النارينجينين، والتي ثبت أنها تحمي الكبد عن طريق تقليل الالتهاب ومنع تلف الخلايا.

تساعد مضادات الأكسدة هذه في الحفاظ على صحة الكبد عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي.

الجوز

يحتوي الجوز على نسبة عالية من الأرجينين، وهو حمض أميني يساعد الكبد على إزالة سموم الأمونيا.

كما أنها غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والجلوتاثيون، التي تدعم تطهير الكبد.

يعمل الجوز على تحسين وظائف الكبد وتقليل خطر الإصابة بأمراض الكبد.

الكُركُم

يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب قوي مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة يعزز إزالة السموم من الكبد.

الكركمين يمكن أن يحمي الكبد من التلف ويحسن وظائف الكبد.

الحمضيات

تحتوي ثمار الحمضيات مثل الليمون والبرتقال والليمون الحامض على نسبة عالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تحفز الكبد وتساعد على تحويل المواد السامة إلى مركبات قابلة للذوبان في الماء.

التفاح

يحتوي التفاح على نسبة عالية من البكتين، وهو نوع من الألياف التي تساعد على تنظيف الكبد عن طريق إزالة السموم من الجهاز الهضمي. الاستهلاك المنتظم للتفاح يمكن أن يحسن صحة الكبد ويدعم وظائف إزالة السموم.

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