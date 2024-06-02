هذا ما يحدث للقولون العصبي بعد تناول البطيخ.. لن تتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

البطيخ من الفواكه الصيفية التي يحرص الكثير على تناوله بصفة مستمرة، لما يتمتع به من طعم لذيذ وقيمة غذائية عالية، ولكن، يخشى مرضى القولون استهلاكه خوفا من تفاقم أعراضه لديهم.

في هذا الصدد، نوضح تأثير البطيخ على صحة القولون العصبي، وفقا لموقع "livestrong".

تأثير تناول البطيخ على صحة القولون العصبي

يؤثر تناول البطيخ سلبا على مرضى القولون العصبي، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الفودماب، وهي نوع من الكربوهيدرات التي تُمتص بشكل سيئ في الأمعاء.

وعندما تصل هذه الكربوهيدرات إلى القولون دون أن تُهضم، فإنها تصبح غذاء للبكتيريا الموجودة هناك.

ويؤدي ذلك إلى تخمر هذه البكتيريا وإنتاج الغازات، والتي تسبب أعراض القولون العصبي مثل الانتفاخ وآلام البطن الإسهال والإمساك.

كما يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الفركتانز والفركتوز والبوليولات، وكلها من أنواع الفودماب، وبالتالي فإن استهلاكه يؤدي إلى تفاقم أعراض القولون العصبي بشكل كبير.

ما الذي يجب على مرضى القولون العصبي فعله؟

ينصح هؤلاء المرضى بتجنب استهلاكه البطيخ، أو تناوله بكميات محدودة ومراقبة تأثيره على أعراضهم، بالإضافة إلى، استشارة الطبيب المختص للحصول على نصائح بشأن النظام الغذائي المناسب لحالتهم.

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