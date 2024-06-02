«وصفة مضمونة بدون تكاليف».. طريقة سهلة لصبغ الشعر باللون الأحمر في البيت

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يمكن صبغ الشعر باللون الأحمر في المنزل، بدلًا من الذهاب إلى «بيوتي سنتر»، ودفع تكاليف كبيرة، ومن الممكن عدم الحصول على اللون المرغوب، وهناك بعض الخطوات البسيطة يمكن من خلالها الحصول على نتيجة مبهرة في دقائق.

وقدم موقع «style» طريقة بسيطة لصبغ الشعر باللون الأحمر في المنزل.

مكونات عمل صبغة حمراء منزلية:

يوضع ورق كركديه في مياه على النار حتى الغليان، ثم يصفى جيدًا للحصول على الورق بدون مياه.

قهوة سريعة الذوبان، ولا يشترط نوع معين، بل حسب المتوفر في المنزل.

كوب مياه مغلي وتوضع به ملعقة من الشاي ثم تصفى جيدًا.

حنة حمراء.

طريقة الصبغة الحمراء في المنزل:

في وعاء يوضع كوب شاي، وتضاف إليه أوراق الكركديه المغلية مع الحنة الحمراء والقهوة، ويتم خلطهم جيدًا للحصول على قوام سهل الفرد، أي ليس خفيفًا جدًا أو ثقيلًا، ويمكن فرم المكونات باستخدام كبة أو مطحنة، وتوزع عجينة الحنة على الشعر، مع التأكد من تغليف كل الشعر بالحناء، حتى يصبح لونه واحدًا، وتترك الحنة لمدة لا تقل على 4 ساعات للحصول على اللون، وبعدها يغسل الشعر سواء بالماء البارد أو الدافيء.