اعرف السر - كيف عالج الفراعنة "الصلع".. لن تصدق الإجابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يُشكل تساقط الشعر ظاهرة شائعة بين الرجال والنساء، واهتم المصريين القدماء، كغيرهم من الحضارات القديمة، بجمالهم ومظهرهم الخارجي، وحرصوا على معالجة مشكلات الشعر، ولعل أبرزها "الصلع".

الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار ذكر الطريقة التي اتبعها الفراعنة لعلاج "الصلع".

قال "شاكر" في تصريحات لـ"الخليج 365"إن مشكلة تساقط الشعر أو الصلع لم تكن حديثة العهد، بل عانى منها المصريون القدماء أيضا، وإدراكا منهم لأهمية جمال شعرهم، سعوا إلى إيجاد حلول لهذه المشكلة.

وتابع أن "الفراعنة" كانوا على دراية بمرض الصلع وتساقط الشعر، وأنهم نجحوا في تركيب بعض المواد الطبيعية لتغذية الشعر ومنع تساقطه.

وأوضح الخبير الأثري أن المصري القديم استخدم خليطا من دهن التمساح والبط والثعابين لعلاج مشكلة الصلع، وكلاهما مواد طبيعية.

وهذا الخليط كان يُطبق على فروة الرأس لتعزيز نمو الشعر، ثم يُترك على الشعر، ويتم غسله بالماء.

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