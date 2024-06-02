5 علامات تدل على ارتفاع مضاعف للكوليسترول في الدم.. راقب عينيك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

كشف الدكتور إبراهيم سعيد جمعة، أخصائي الباطنة، أعراض إذا ظهرت على أجسامنا تدل على ارتفاع مضاغف في الكوليسترول بالجسم، ومن بين تلك الأعراض يرقان العين.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن ارتفاع الكوليسترول في الدم من الأمراض الخطيرة التي تهدد صحة القلب والأوعية الدموية، وقد لا تظهر أعراضه في مراحله الأولى، لذا يطلق عليه القاتل الصامت.

وأشار إلى أنه من الجيد اكتشاف علامته المضاعفه، للانتباه واستشارة الطبيب، والتي تتمثل فيما يلي:

اصفرار العينين: يعرف هذا العرض باليرقان وهو من أولى علامات ارتفاع الكوليسترول المضاعف في الدم، نتيجة تراكم رواسب الكوليسترول في الكبد، ما يعيق تصفية الدم، لذا يجب الانتباه فور ظهور هذه العلامة، لأنها تعد احتمال كبير على ارتفاعه.

نتوءات صفراء حول العين

ظهور نتوءات صفراء حول جفون العين أمر يتطلب التساؤل واستشارة الطبيب، لأنه يمكن أن يكون عرضا على تضاعف نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، ويتكون نتيجة تراكمه تحت الجلد.

ألم الساقين

الشعور المزعج بألم في الساقين يمكن أن يدل على مضاعفات الكوليسترول في الجسم، وينتج عن تراكم اللويحات الدهنية في الشرايين، ما يقلل تدفق الدم في الساقين، والشعور بتشنج أو ألم شديد عند المشي أو نزول السلم.

ضيق التنفس

يمكن أن يؤدي تراكم اللويحات الدهنية في الشرايين إلى انسدادها مما يعيق وصول الدم الغني بالأكسجين للرئتين، ما يسبب ضيق التنفس.

ألم الصدر

يمكن أن يسبب ارتفاع الكوليسترول بشكل مضاعف ألما في الصدر، خاصة عند بذل مجهود، ما يقلل من تدفق الدم إلى عضلة القلب.

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