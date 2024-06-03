الامارات | بعد الجدل.. دار مزادات تؤجل بيع كرة مارادونا الذهبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجّل مزاد كان من المقرر أن يُجرى على جائزة الكرة الذهبية الممنوحة للراحل دييغو مارادونا، حسبما قالت دار أغوتيس الفرنسية للمزادات، وسط تحقيق قضائي يبحث في احتمال إعادة بيع بضائع مسروقة.

وفشل ورثة مارادونا في إيقاف إجراء مزاد على جائزة الكرة الذهبية التي حصل عليها كأفضل لاعب في كأس العالم 1986، من خلال البدء في إجراء قضائي عاجل.

وقضت محكمة فرنسية بإمكانية المضي قدماً في المزاد، لكن محامي ورثة مارادونا قدّم استئنافاً.

وقال مدير الدار ماكسيميليان أغوتيس، في بيان: «لطالما أثار مارادونا المشاعر، ويستمر هذا على الرغم من الحكم القضائي الأخير الصادر الخميس، الذي رحبنا به والذي رفض طلب الورثة بمنع البيع». وأضاف: «مهمتنا هي تنظيم المزاد في أفضل الظروف. وهذا المناخ المثير للجدل وهذه الشكوك لا تسمح للخبراء بالتعامل مع هذه الجائزة بهدوء».