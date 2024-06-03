الامارات | إجابات الذكاء الاصطناعي على «غوغل» تثير السخرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منذ أن أضافت شركة التكنولوجيا الأميركية خاصية الذكاء الاصطناعي (أوفر فيو) إلى محرك بحثها في الولايات المتحدة، بدأت صفحات منصات التواصل الاجتماعي تسوق الكثير من نماذج الأخطاء الطريفة والمرحة والمثيرة للسخرية في الإجابات التي يقدمها محرك البحث، باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي.

أحد المستخدمين قال إنه سأل «غوغل» باستخدام خاصية «أوفر فيو» عن كيفية المحافظة على تماسك الجبن في فطيرة البيتزا، فنصحته الإجابة باستخدام نوع غير سام من الغراء لكي يبقي على تماسك جبن البيتزا.

ونشر مستخدمون آخرون صوراً لصفحات نتائج محرك البحث الذي يقدم إجابات بالذكاء الاصطناعي تقول إن الكلاب تلعب في دوري كرة السلة الأميركي (إن.بي.أيه)، ودوري كرة القدم الأميركي (إن.إف.إل)، وإن الرئيس باراك أوباما هو أول رئيس مسلم للولايات المتحدة.

وتسعى «غوغل» إلى التوسّع في استخدام الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات التي تمثلها شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة، التي تحاول كسر سيطرة «غوغل» على قطاع محركات البحث على الإنترنت.

ورغم أن الإجابات القصيرة عن الأسئلة عن حقائق متاحة في محرك البحث من خلال الفقرات القصيرة التي تعرضها صفحة محرك البحث من روابط المواقع، فإن الردود السريعة باستخدام الذكاء الاصطناعي تكون طويلة نسبياً، ويقدمها محرك البحث نفسه مباشرة للمستخدم دون الحاجة إلى إحالته إلى مواقع أخرى.