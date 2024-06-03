الامارات | أعراض الإصابة بالحساسية لسم الحشرات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الجمعية الألمانية للحساسية والربو بأن الحساسية لسم الحشرات تعني تفاعل جهاز المناعة بشكل مفرط مع مكونات معينة من سم الحشرات. وأوضحت أن أعراض الإصابة بالحساسية لسم الحشرات تتمثل في الاحمرار والحكة والطفح الجلدي وتورم الجلد والأغشية المخاطية والدوار والغثيان. كما قد تؤدي الحساسية لسم الحشرات إلى أعراض خطرة، مثل ضيق التنفس وخفقان القلب وانخفاض ضغط الدم وصدمة تحسسية. وفي أسوأ الحالات قد تتسبب الحساسية لسم الحشرات في توقف الدورة الدموية وتوقف التنفس، الأمر الذي يهدد الحياة. وأضافت الجمعية أن خطر حدوث مضاعفات خطرة يرتفع لدى كبار السن ومرضى الربو ومرضى القلب والأوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم وقصور القلب، وكذلك لدى الأشخاص، الذين يتناولون أدوية معينة مثل حاصرات بيتا. وتعالج الحساسية لسم الحشرات بواسطة مضادات الهيستامين، كما يمكن وضع كريم أو جل يحتوي على الجلايكورتيكويد، إضافة إلى أن وضع الكمادات الباردة لمدة 20 دقيقة تقريباً يساعد على تخفيف الأعراض. وفي حال الأعراض الخطرة، يلزم استدعاء الإسعاف على وجه السرعة لتلقي الرعاية الطبية.