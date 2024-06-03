الامارات | مسبار صيني يهبط على الجانب البعيد من القمر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هبط مسبار صيني غير مأهول على الجانب البعيد من سطح القمر، في مسعى من الصين لتصبح أول دولة تجمع عينات صخور من المنطقة غير المستكشفة إلى حد بعيد، وفقاً لما أفادت به وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أمس، نقلاً عن وكالة الفضاء الصينية.

وتُعد هذه المهمة علامة فارقة لبرنامج الفضاء الصيني الطموح، وفي حال نجاحها ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها جلب عينات التربة والصخور من الجانب البعيد للقمر إلى الأرض.

يُشار إلى أن هذه هي المهمة القمرية السادسة التي تطلقها الصين منذ عام 2007.

وأصبحت المركبة تشانغ -4 في عام 2019 أول مركبة فضائية تهبط على الجانب البعيد من القمر، وهو النصف الآخر من القمر الذي لا يواجه الكرة الأرضية. وفي الوقت نفسه، جمعت المركبة الفضائية تشانغ-5 عينات من الجانب القريب من القمر في عام 2020.

وأطلقت المهمة الجديدة في الثالث من مايو الماضي، ويتوقع أن تستمر 53 يوماً، وستجمع عينات من حوض القطب الجنوبي - أيتكين، وهو فوهة كبيرة.