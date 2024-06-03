الامارات | علم الإمارات يرفرف على «قمة العالم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق الإمارات بقيادة المغامر سعيد المعمري في تحقيق مراكز أولى في ماراثون إيفرست في جبال الهيمالايا بنيبال، وهو أعلى سباق في العالم (على ارتفاع 5463 متراً).

وبمشاركة مميزة لأصغر عدّاء في التحدي، حصد الإماراتي غيث المعمري (15 عاماً) المركز الأول لفئة من هم دون 18 عاماً، إذ قطع 42 كيلومتراً في زمن بلغ 07:02:39 ساعات.

كما تصدّر أبطال تحدي قمم الإمارات المراكز الأولى في الماراثون الذي شارك فيه 177 عدّاء من أكثر من 33 دولة.

وتُعد هذه المشاركة الأولى إماراتياً وعربياً في هذا الحدث العالمي، إذ ضمت الفائزين في «تحدي قمم الإمارات» الذي نظمته شركة إيفرست للرياضة، بالشراكة مع الهيئة العامة للرياضة، واتحاد الإمارات للرياضة للجميع، بالتعاون مع المجالس الرياضية في أبوظبي ودبي والشارقة، إلى جانب هيئة رأس الخيمة للسياحة والفجيرة للمغامرات.

وقالت الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضة للجميع، خلود الجنيبي: «إنه أمر يدعو للفخر أن نرى الشعار الذي رفع في تحدي قمم الإمارات (ارفعه عالياً ارفعه بفخر)، فوق أعلى قمة ماراثون في العالم».