«لو المكواة بايظة».. 7 حيل سحرية لكي الملابس بأقل مجهود

القاهرة - سمر حسين - ماما

يعاني كثيرون من مشكلة كي الملابس في حال تلف المكواة أو عدم توفر الوقت الكافي لديهم، ولأنه من الخطأ وغير اللائق ارتداء الملابس «مكرمشة»، لا سيما القمصان و«التيشيرتات»، فزاد البحث عن حلول أخرى يمكن من خلالها كي الملابس دون مكواة.

7 حيل سحرية لكي الملابس دون مكواة

وبحسب ما ورد على موقع «tips-and-tricks»، فإنه يمكن كي الملابس بدون مكواة من خلال اتباع إحدى الحيل التالية:

1- بخار الحمام:

بعد الاستحمام، اتركي الملابس المجعدة معلقة في الحمام معك؛ إذ سيقوم البخار المتصاعد من الماء الساخن بإرخاء التجاعيد دون أي مجهود منك.

2- منشفة رطبة:

ضعي الملابس المجعدة على سطح مستوٍ، ثم غطيها بمنشفة رطبة، واتركيها لبعض الوقت حتى تتشرب الرطوبة، ثم قومي بنشرها مرة أخرى وستلاحظين اختفاء معظم التجاعيد.

3- زجاجة رذاذ:

بللي قطعة قماش نظيفة بالماء، ثم رشيها على الملابس المجعدة واتركيها حتى تجف، وستلاحظين اختفاء التجاعيد الخفيفة.

4- مجفف الشعر:

استخدمي مجفف الشعر على الهواء البارد مع تحريكه باستمرار فوق الملابس المجعدة وتأكدي من عدم تركه في مكان واحد لفترة طويلة لتجنب تلف القماش.

5- تعليق ذكي:

بعد غسل الملابس، قومي بنشرها على حبال الغسيل أو علاقة الملابس بطريقة ملساء وشدها جيدًا، وتجنبي تعليق الملابس فوق بعضها البعض، فهذا سيزيد من التجاعيد.

6- طي دقيق:

طوي الملابس بشكل صحيح بعد غسلها سيساعد في تقليل التجاعيد، ولكن تجنبي طيها بشكل عشوائي، واستخدمي طريقة الطي المربعة أو الملفوفة.

7- كرات التجفيف:

أضيفي كرات التجفيف المصنوعة من الصوف أو المطاط إلى مجفف الملابس مع الملابس الرطبة؛ إذ ستساعد هذه الكرات في امتصاص الرطوبة ومنع التجاعيد.

نصائح للحفاظ على سلامة الملابس

وهناك مجموعة من النصائح التي يمكن اتباعها للحفاظ على الملابس قوية ومفرودة ونظيفة، منها: