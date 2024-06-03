خبير صحة يحذر: العالم غير مستعد لمواجهة جائحة أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - حذر خبير صحة عالمي من أن العالم غير مستعد لأزمة صحية أخرى مثل كوفيد-19، في الوقت الذي تقوم فيه الدول بدفعة أخيرة للاتفاق على طريقة للمضي قدما في معاهدة بشأن الوباء.

واجتمعت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في جنيف اليوم الجمعة لتحديد كيفية مواصلة المفاوضات حول اتفاق بعد تجاوز الموعد النهائي هذا الشهر، بحسب رويترز.

وقال محمد علي بات، وعضو مجلس إدارة الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا: "نأمل فقط ألا نواجه في الأشهر القليلة المقبلة جائحة آخر يجدنا في عالم لا يزال غير مستعد لمواجهة أزمة كبرى".

وكانت إحدى النقاط الشائكة الرئيسية في المعاهدة هي الأحكام التي تنص على حصول البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على 20% من الاختبارات والعلاجات واللقاحات التي تم تطويرها لمكافحة الوباء، إما بتكاليف غير ربحية أو تم التبرع بها.

وقال علي بات إن هذا الرقم معقول لتجنب التدافع على المنتجات المنقذة للحياة، وهو ما جعل الدول الأفريقية في آخر صف في الطابور خلال أزمة كوفيد-19.

وقالت المصادر إنه في حين أنه من المرجح أن تستمر المحادثات حول المعاهدة لعدة أشهر أو حتى سنوات، فإن عملية موازية لتحديث مجموعة القواعد الحالية التي تحكم تفشي الأمراض على المستوى الدولي أصبحت أقرب إلى الاتفاق، ويمكن التوقيع عليه قبل نهاية الاجتماع السنوي لمنظمة الصحة العالمية يوم السبت.