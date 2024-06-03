الامارات | بعمر 93 عاماً.. زواج قطب الإعلام روبرت مردوخ للمرة الخامسة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 03 يونيو 2024

تزوج قطب الإعلام روبرت مردوخ، من عالمة الأحياء البحرية المتقاعدة إيلينا جوكوفا، في كاليفورنيا، وهو الزواج الخامس لمردوخ البالغ من العمر 93 عاماً.

وأقيم حفل الزفاف، السبت، في مزرعة يملكها مردوخ. وتبلغ العروس من العمر 67 عاماً. وبدأ الاثنان علاقتهما منذ العام الماضي.

وكان مردوخ قد تنحى العام الماضي عن رئاسته لشركتيْ "نيوز كورب" و"فوكس"، لينهي مسيرة استمرت 7 عقود في إدارة إمبراطورية إعلامية ضخمة.

وتعرّف مردوخ على جوكوفا خلال تجمع عائلي كبير استضافته زوجته الثالثة ويندي دينج، وفقاً لتقرير في صحيفة "ديلي ميل". وكان مردوخ قد انفصل عن دينج في عام 2013.

وانتهى زواجه الرابع من الممثلة وعارضة الأزياء جيري هول بالطلاق في عام 2022 بعد 6 سنوات.