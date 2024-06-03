أسهل طريقة لعمل بسكويت الكراميل بالشوكولاتة في دقائق

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بسكويت الشكولاتة بالكراميل من أشهى وألذ الحلويات، التي يمكن تحضيرها في المنزل، بالاعتماد على مجموعة من المكونات السهلة والبسيطة، للحصول في النهاية على بسكويت الشكولاتة والكراميل بطعم لا يقاوم، ويمكن تحضيره بسهولة، وفقًا لموقع «سي بي سي سفرة» في التقرير التالي.

مكونات عمل بسكويت الشكولاتة بالكراميل

يحتاج تحضير بسكويت الشوكولاتة بالكراميل، مجموعة من المكونات السهلة والبسيطة، والتي لا يمكن الاستغناء عنها، لتحضير ذلك النوع الشهي من البسكويت، والذي يقبل الكثيرون على شرائه، وجاءت مكونات تحضيره على النحو التالي:

كوب وربع دقيق.

ربع كوب كاكاو.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

113 جرام زبدة.

نصف كوب سكر بني.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقتين كبار من الحليب.

كراميل.

كريمة سائلة.

طريقة التحضير:

خفق كلا من الزبدة والسكر معا جيدا إلى أن يتجانسوا سويا.

تستمر في الخفق إلى أن يصبح الخليط خفيف القوام.

تمزج باقي المكونات وتضاف إلى الخليط السابق إلى أن تتشكل عجينة.

يتم تقطيع العجينة إلى كرات صغيرة.

توضع الكرات بعد تقطيعها في صينية مبطنة بورق الخبز.

يتم تفريغ مساحة في منتصف كل كرة لوضع الحشو بداخلها.

يتم خبز البسكويت على حرارة 175 ما بين 12 إلى.15 دقيقة.

بعد تمام النضج يتم إخراجها من الفرن.