وصفات طبيعية لتعطير الملابس أثناء الغسيل.. «اقتصادية وسهلة»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تعطير الملابس من أكثر الأمور التي تؤرق ربات البيوت، ويحاولن خلال كل عملية للغسيل إضفاء رائحة منعشة ومميزة عليها، لذا ترغب البعض في معرفة طرق آمنة وموفرة لجعل رائحة القمصان والتيشرتات جيدة بعيدًا عن المنتجات الكيميائية، ونستعرض خلال التقرير التالي، وصفات اقتصادية لتعطير الملابس بمواد طبيعية.

طرق موفرة لتعطير الملابس

تعطير الملابس بروائح محببة للأشخاص يساعد على شعورهم بالانتعاش بحسب موقع «Wikihow»، إذ يمكن أنّ يؤدي استخدام بعض المساحيق إلى وجود روائح غريبة وغير مرغوب بها، ويمكن لربات البيوت إضافة بعض الزيوت العطرية أو المكونات الطبيعية مثل:-

اللافندر

استخدام اللافندر من أكثر الطرق شيوعًا لإضفاء رائحة جيدة على الملابس، ويمكن وضع قطرات منه على داخل الغسالة في أثناء عملية الغسيل.

ماء الورد

يمكنكِ وضع ماء الورد في الغسالة خاصةً في أثناء عملية الشطف، لأنه ماء معطر يتم الحصول عليه من زهور الورود، ويمكن إضافة قطرات منه إلى الماء المستخدم في رش الملابس.

ماء قشور البرتقال

قشر البرتقال يحتوى على راحة عطرية جميلة، ويمكن لربات البيوت تجميع قشور البرتقال بدلا من رميها ثم غليها وتجميعها في زجاجات، ووضع كمية من الماء خلال شطف الملابس.

خل التفاح

يعد خل التفاح من أفضل المعطرات الطبيعية الفعالة لتغيير رائحة الملابس، من خلال كمية إضافة كمية قليلة خلال دورة الشطف الأخيرة في الغسالة.