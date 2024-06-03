في الحر.. علامات تكشف ارتفاع ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن أن يسبب الطقس الحار ارتفاع ضغط الدم خاصة لدى أولئك الذين يعانون من مشكلات في القلب.

ويمكن لدرجات الحرارة التي تزيد عن 43 درجة مئوية، والرطوبة التي تتخطى 70% أن تسبب ارتفاع ضغط الدم، ما قد يسبب الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وبحسب timesnownews، هناك علامات غير شائعة تكشف ارتفاع ضغط الدم في الطقس الحار، وهي:

زيادة معدل ضربات القلب

زيادة معدل ضربات القلب يرتبط بارتفاع ضغط الدم، وقد يكون بسبب ارتفاع درجة الحرارة، إذ يحدث لأن قلبك يضخ المزيد من الدم إلى الجسم.

التعرق المفرط أو عدم التعرق نهائيا

كل من يعاني من ارتفاع ضغط الدم قد يتعرق بغزارة أو لا يتعرق على الإطلاق حتى في الطقس الحار.

ورغم أن ارتفاع ضغط الدم لا يسبب التعرق عادة، إلا أنه يمكن أن يسبب فرط التعرق، وهي حالة يمكن أن تحدث مع ارتفاع الضغط.

برودة اليدين والقدمين

أحد الأعراض الأولى لارتفاع ضغط الدم، عندما يكون الطقس حارا جدا هي برودة اليدين والقدمين.

تورم في ذراعيك وساقيك

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم أيضا إلى تورم الذراعين والساقين، مع ارتفاع درجات الحرارة، وهو عرض يعرف بالوذمة المحيطية وهو تراكم للسوائل يمكن أن يحدث في الكاحلين والقدمين وأسفل الساقين واليدين والذراعين والرئتين.

بقع دموية في عينيك

مع الطقس الحار يمكن أن تعاني من بقع حمراء دموية في عينيك وهي علامة على ارتفاع ضغط الدم، المعروف باسم نزيف تحت الملتحمة والذي يحدث عندما يتسرب الدم بين طبقات العين، ما يسبب عادة بقع حمراء زاهية فوق الجزء الأبيض من العين.

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