تعرضت سمية الألفي له.. أعراض الاختناق وكيف تحمي نفسك بعد استنشاق الدخان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تعرضت الفنانة سمير الألفي لاختناق بعد اندلاع حريق في شقتها بالجيزة.

وتلقت شرطة النجدة بلاغًا بنشوب حريق بشقة الفنانة سمية الألفي الواقعة بالطابق الخامس لأحد العقارات بشارع مراد، بدائرة قسم الجيزة.

ودفعت الحماية المدنية بفريق إنقاذ بري وسيارتي إطفاء تمكنت من إطفاء الحريق.

وتمكنت الإسعاف من علاج الفنانة من حالة اختناق شديد بمكان الواقعة.

وبعد تعرض سمية الألفي للاختناق، إليك الأعراض وكيف تحمي نفسك بعد استنشاق الدخان؟

وبحسب vitalfirstaid، فإن الاختناق يحدث عند استنشاق المواد الضارة التي يتم إطلاقها أثناء الحريق، وغالبا ما الدخان المستنشق على غازات وجزيئات سامة تؤثر على الجهاز التنفسي.

أعراض الاختناق:

السعال

صعوبة في التنفس

ألم الصدر

الصداع

الدوخة

فقدان الوعي

كيف تحمي نفسك من الاختناق؟

إذا كنت في المبنى وكنت معرضا لخطر الاستنشاق، فقم بإخلاء نفسك أولا.

اتصل برقم الطوارئ من أجل المساعدة الطبية.

حاول أن تأخذ نفس عميق.

انتقل إلى الهواء النقي، وانتزع أي ملابس ضيقة مع الجلوس أو الاستلقاء بشكل مريح في وضع الإفاقة.

إذا استمرت الأعراض أو تفاقمت، اطلب المساعدة من أجل الإنعاش القلبي الرئوي حتى وصول المساعدة الطبية المتخصصة.

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