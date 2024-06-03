أغلى من الذهب.. طعام يقي من السرطان ويخفض الوزن والكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يُدرك الكثيرون أهمية اتباع نظام غذائي صحي للحفاظ على صحة أجسامهم، ومن بين الأطعمة التي تتميز بخصائصها العلاجية الوقائية "البروكلي" كغذاء خارق يُقدم فوائد صحية مذهلة، وفقا لموقعي "webmd"، و"health".

كيف يقي البروكلي من الإصابة بالسرطان؟

البروكلي كنزا غذائيا غنيا بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، ويحتوي على كمية كبيرة من المواد الكيميائية التي تسمي "الجلوكوزينات".

تُحول هذه الجلوكوزينات عند مضغ البروكلي أو تقطيعه إلى إنزيمات وقائية، أهمها "السلفورافان"، ويتمتع بقدرة مميزة على مكافحة الجذور الحرة، وهي جزيئات غير مستقرة تُلحق الضرر بالخلايا وتُسهم في الوقاية الأمراض المزمنة مثل السرطان.

تأثير البروكلي على خفض مستويات الكوليسترول الضار

البروكلي مصدر جيد للألياف ومضادات الأكسدة والعناصر المغذية الأخرى التي تعزز صحة القلب والأوعية الدموية، ما يساعد على خفض الكوليسترول الضار وتحسين ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وبفضل محتواه المنخفض من السعرات الحرارية، فهو خيارا مثاليا للحفاظ على وزن صحي، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بالسمنة.

فوائد أخرى للبروكلي

تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك.

تقوية جهاز المناعة والوقاية من العدوى.

دعم صحة العظام.

الحفاظ على صحة العين.

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