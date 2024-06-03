هذا ما يحدث لمستويات الكوليسترول عند تناول جلد الدجاج.. لن تتخيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الدجاج أحد أكثر أنواع اللحوم شعبية في العالم، ولكن يحب العديد من مرضى الكوليسترول تناول جلد الدجاج دون معرفة تأثيره على صحتهم.

وفقا لموقع "livestrong"، إليك تأثير تناول جلد الدجاج على مستويات الكوليسترول.

يحتوي جلد الدجاج على كمية عالية من الدهون المشبعة، وهي من العوامل الرئيسية لارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

و عندما ترتفع مستويات الكوليسترول الضار، تزداد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

ويؤدي محتواه العالي من السعرات الحرارية، حيث تصل إلى 165 سعرة حرارية لكل 100 جرام، إلى زيادة الوزن و تراكم الدهون في الجسم.

كما أنه غني بنسبة عالية من الدهون، التي تسبب صعوبة الهضم، والإمساك، والانتفاخ.

نصائح لطهي الدجاج بطريقة صحية

إزالة الجلد قبل الطهي، لتقليل تناول الدهون المشبعة و السعرات الحرارية.

استخدام طرق طهي صحية مثل الشوي أو الطهي على البخار بدلا من القلي.

تجنب إضافة دهون إضافية مثل الزبدة أثناء الطهي.

تناول الدجاج مع الأطعمة الغنية بالألياف مثل السلطة أو الخضروات، لتعزيز الشعور بالشبع و تقليل امتصاص

الكوليسترول.

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