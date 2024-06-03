لن تتوقع.. ماذا يحدث لضغط الدم عند التوقف عن شرب الشاي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الشاي من المشروبات الأكثر شعبية في العالم، و يُعرف باحتوائه على مجموعة من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة الجسم، ولكن هل التوقف عن شرب الشاي يؤثر على ضغط الدم؟

الكافيين وضغط الدم

وفقا لموقعي "news18"، و"webmd" الكافيين من المنبهات الرئيسية في الشاي، حيث يؤدي تناول كميات كبيرة منه إلى ارتفاع ضغط الدم.

كما يُحفز الكافيين الجهاز العصبي الذي يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية وإفراز هرمونات التوتر مثل الأدرينالين والكورتيزول، وهذا بدوره يسبب ارتفاع ضغط الدم بشكل مؤقت.

فوائد الإقلاع عن الشاي لضغط الدم

يساعد التوقف عن شرب الشاي على تنظيم مستوى ضغط الدم، لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

فوائد أخرى للتوقف عن شرب الشاي

- التوقف عن شرب الشاي يُسهم في التقليل من التوتر والأرق، بالإضافة إلى، تحسين الحالة المزاجية.

- منع اضطرابات النوم.

- تحسين وظائف الدماغ والذاكرة.

- توزان الهرمونات في الجسم.

- تعزيز صحة البشرة ومنع تسارع عملية الشيخوخة.

- امتصاص أفضل للعناصر والفيتامينات.

- تعزيز صحة الفم وتقوية الأسنان.

ترطيب الجسم.

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