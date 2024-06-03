الدبلة أصلها فرعوني.. من أين جاءت فكرتها وما سر ارتدائها في اليد اليسرى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

منذ فجر التاريخ، سعى الإنسان إلى بناء أسرة وإنجاب أطفال، تاركًا وراءه تراثًا غنيًا من عادات الزواج وتقاليده، تنوعت هذه العادات عبر الزمن والثقافات، لتُشكّل مجموعة رائعة من الممارسات الفريدة التي تعكس قيم ومعتقدات كل مجتمع، ومن بين تلك العادات ارتداء الدبلة كإشارة للرباط الأبدي بين الزوجين.

الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات، أحمد عامر، قال إن المصريين القدماء أول من أسسوا اتفاقيات للزواج، فعقب ااإتفاق على تلك الشروط يقدم العريس دبلة الخطوبة المصنوعة من الذهب، والتي كان يطلق عليها "حلقة البعث"، وكانت ترتديها العروس في اليد اليُمنى وتُنقل بعد الزواج إلى اليد اليسرى، نظرا لاتباع الإله وفقا لمعتقداتهم، وهو ما يتبع في مصر إلى الآن.

دبلة الخطوبة.. رمز الخلود والأبدية

وأشار "عامر" إلي أن دبلة الخطوبة والشبكة في عهد المصريين القدماء تمثل الخلود والأبدية، وتضفيان على العروسين البركة والمحبة والإخلاص ودوام العِشرة طيلة العمر.

ما سر الدبلة الدائرية لدى الفراعنة؟

وتابع عامر أن الدبلة كانت دائرية، حيث إن الدائرة تعني في الحضارة المصرية القديمة الخلود والأبدية، وكانت تصنع من الذهب، وقد تم العثور على صور لخاتم الزواج الدبلة في البرديات المصرية، كما وجدوا رسومات لها على جدران المعابد، لتثبت سبق المصريين القدماء للجميع فى إستخدامها قبل شعوب العالم.

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