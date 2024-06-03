امرأة تعثر على أمر كارثي داخل وعاء المرحاض.. لن تتخيل؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تعرضت امرأة روسية تدعى "كيمبرلي" لصدمة عندما دخلت المرحاض ورأت ثعبان باللون الأبيض داخل وعاء المرحاض الخاص بها.

كادت المرأة أن تصاب بنوبة قلبية عندما دخلت الحمام ورأت "أفعى البينو العاصرة" أو "البواء" تخرج من وعاء المرحاض، وفقا لموقعي "odditycentral" و"news18".

وبعد ذلك أغلقت المرأة باب المرحاض واتصلت على الفور بخدمات الطوارئ، واتضح أن الثعبان كان مقيم في المبنى السكني داخل أنابيب الصرف.

وتمكن الثعبان من دخول نظام السباكة من خلال حوض الاستحمام وشق طريقه إلى وعاء مرحاض المرأة.

وعندما وصلت الشرطة، التقطت بعض الصور للثعبان قبل الاتصال بخبير الثعابين لإزالته من المرحاض، ثم التقطوا صورة أخرى لأنفسهم وهم يحملونه، وحصدت الصور أكثر من 3 ملايين إعجاب.

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