الامارات | مشروبات وأطعمة عليك تناولها للتغلب على الطقس الحار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد الأيام الحالية ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، ما يتسبب في الشعور بعدم الراحة.

وللتغلب على الطقس الحار علينا اتباع خيارات الطعام والشراب الصحيحة التي تساعد على الحفاظ على صحتنا وتجنب أضرار الطقس الحار.

في هذا السياق، تقول أخصائية التغذية أولغا ريدينا، أنه في الطقس الحار، من المهم الحفاظ على نظام الشرب، لكن يجب ألا تكون المشروبات باردة أو مضاف إليها الثلج.

وتضيف أن نظام الشرب المناسب أثناء الحرارة يساعد في الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية ويمنع الجفاف.

كما يجب عليك شرب ما لا يقل عن لترين من الماء، ولكن لا ينبغي أن يكون باردا أو غازيا. وأوضحت ريدينا أنه من الأفضل إعطاء الأفضلية السوائل التي تعادل حرارتها درجة حرارة الغرفة.

ونوهت أخصائية التغذية إلى أنه يمكنك إضافة الليمون والزنجبيل والنعناع إلى الماء، وكذلك شرب الشاي الأخضر الدافئ. ستساعد هذه المشروبات على تعويض السوائل التي تفقدها بسبب العرق في الطقس الحار.

بالإضافة إلى ذلك، ينصح في الحر بتناول طعام خفيف حتى لا يثقل كاهل الجسم، الذي يعاني بالفعل في أوقات الطقس الحار.

وتؤكد خبيرة التغذية بقولها: "أنت بحاجة إلى تناول المزيد من الفواكه والخضروات والتوت، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن. من المفيد بشكل خاص في الطقس الحار تضمين البطيخ والمانجو والخوخ والخيار والطماطم والأعشاب الطازجة في نظامك الغذائي". وأكدت ريدينا أن هذه الفواكهة والخضروات تحتوي على الكثير من السوائل التي يحتاجها الجسم في الصيف.

بالإضافة إلى ذلك، فإن منتجات الألبان، مثل الكفير والزبادي الطبيعي بدون إضافات والحليب المخمر والجبن والحليب، مغذية بشكل جيد وتسمح لك بالبقاء "هادئًا" في الحرارة، كما توضح أخصائية التغذية.

وبحسب الخبيرة الروسية، فمن الأفضل في الأيام الحارة تجنب اللحوم الدهنية والمقلية والمدخنة والأطباق الدسمة.

ولتجنب الإصابة بالمرض في الحرارة، يجب عليك تجنب الأطعمة الدهنية والدسمة، مثل النقانق وشرائح اللحم، حيث يمكن أن تفسد هذه المنتجات بسرعة في الحرارة، وسوف تتطور البكتيريا فيها، الأمر الذي سيؤدي إلى التسمم. بالإضافة إلى ذلك، يستغرق هضمها وقتًا طويلاً، ويحتاج الجسم إلى إنفاق الكثير من الطاقة على ذلك.

ويؤكد خبراء التغذية على أن النعناع له خاصية الانتعاش والتنشيط، فضلا عن تقوية جدران الأوعية الدموية.