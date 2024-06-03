عروس تصفع عريسها خلال حفل زفافهما.. والسبب مفاجأة صادمة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في واقعة غير تقليدية، صفعت عروس هندية عريسها في حفل زفافهما والسبب أغرب من الخيال.

وأظهر مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع العروسين وهما يقفان على المسرح وحولهما أقاربهما، وفي هذه الأثناء، حاولت العروس إطعام عريسها بـ وجبة " الراسغولا"، بحسب ما ذكر موقع "news18".

ولكن العريس ظل يتحرك كثيرا وهي تحاول إطعامه أكثر من ثلاث مرات، لذا غضبت العروس ووضعت الوجبة في فمه فجأة وبعد ذلك صفعته بقوة على وجهه، ولن يظهر الفيديو رد فعل العريس.

وحصد الفيديو أكثر من 56 ألف على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

اقرأ أيضا:

لسبب لن تتوقعه.. عريس يقضي ليلة زفافه في السجن (صور)

مذيعة تتعرض لموقف محرج على الهواء.. ماذا حدث؟ (فيديو)

وثقت ابنتها لحظة وفاتها في بث مباشر.. من هي التيك توكر مي السعدية؟ (فيديو)

سيدة اسكتلندية تحصل على 7 ملايين جنيه تعويضا والسبب لقاح كورونا.. ماذا حدث؟

دخل موسوعة جينيس.. ما قصة أصغر سجن في العالم؟ (فيديو وصور)