هذا ما يحدث لمستويات الكوليسترول وقلبك عند تناول البرقوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة أجريت عام 2011 ونشرت في مجلة Alimentary Pharmacology and Therapeutics أن تناول البرقوق يسهم في التخلص من الإمساك.

كيف يساعد البرقوق في تحسين حركة الأمعاء؟

البرقوق غني بالألياف غير القابلة للذوبان والسوربيتول، ما يسهم في علاج الإمساك وتسهيل مرور البراز عبر الأمعاء، حسب ما ذكر موقع "healthdigest".

وكشفت دراسة أخرى نشرت عام 2018 في مجلة Clinical Nutrition أن البرقوق يساعد على تسهيل حركة الأمعاء.

ونظر الباحثون في كيفية تأثير البرقوق المجفف على وظيفة الجهاز الهضمي وعدد مرات التبرز ووزن البراز.

وأظهرت النتائج أن البرقوق له تأثير كبير على عدد مرات ووزن البراز، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يفتقرون إلى الألياف في نظامهم الغذائي ولديهم حركات أمعاء غير صحية.

وعلى غرار الأطعمة الأخرى الغنية بالألياف يتمتع الخوخ بالقدرة على تحفيز حركة الأمعاء.

ما العلاقة بين البرقوق المجفف وانخفاض مستويات الكوليسترول في الدم؟

كما ثبت أن تناول البرقوق يحسن مستويات الكوليسترول الضار لدى الرجال الذين يبلغون من العمر 56 عاما أو أكبر، والنساء بعد انقطاع الطمث اللاتي يستهلكن بين 50 و100 جرام من البرقوق يوميا قد يعانين من انخفاض مستويات الكوليسترول الضار في الدم والإجهاد التأكسدي والالتهابات، وبالتالي خفض فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما أن تناول البرقوق يمكن أن يساعد على الشعور بالشبع، ما يؤدي إلى تناول كميات أقل، وهذا بدوره يقلل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويجعلهم أقل عرضة للإصابة بالسمنة أو مرض السكري.

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