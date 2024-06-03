عايزة عريس هندي.. طلب غريب من بلوجر يثير تفاعلا "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

حظيت دينارا، إحدى الشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي من موسكو في روسيا، باهتمام كبير عبر الإنترنت بعد زيارتها الأخيرة لمركز تسوق هندي.

حملت البلوجر دينارا ملصقًا في المركز التجاري يعبر عن اهتمامها بالعثور على زوج هندي محتمل، بحسب ndtv.

وظهر دينارا بجانب تمثال لرجل وهي تحمل ملصقًا مكتوب عليه "أبحث عن زوج هندي (غير متزوج)، مع تعليق، "ساعدني في العثور على الشخص الوحيد"، شاركت المؤثرة المقطع على انستجرام.

وقد جمع الفيديو 7.8 مليون مشاهدة على إنستجرام مع أكثر من 85000 إعجاب وأكثر من 8000 تعليق.

وهرع الرجال الهنود بسرعة إلى قسم التعليقات على الفيديو، وكتبوا "تزوجيني".

كما سأل أحد المستخدمين دينارا عن تاريخ ميلادها، وقال أحد المستخدمين مازحا: "عمي جاهز 75 سنة، هل أنت بخير".

وعلق مستخدم آخر: "أنا مستعد، هل تقبلين الزواج بي".

فيما سألت إحدى المستخدمين: "ابحث عن واحد لي أيضًا".

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